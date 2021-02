Mourinho mai così male in carriera: la statistica non mente (Di domenica 14 febbraio 2021) Josè Mourinho vive un momento complicato con il suo Tottenham: il tecnico segna una statistica negativa nella sua carriera Il Tottenham di Jose Mourinho vive un momento molto complicato: la squadra non gira e lo dicono anche i numeri. Una statistica, in particolare, segna il punto più basso del tecnico portoghese in carriera. Come rivela Opta, il Tottenham ha subito 8 gol in due partite (5 con l’Everton e 3 con il Manchester City) che segnano la peggior prestazione difensiva di una squadra di Mourinho in due gare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Josèvive un momento complicato con il suo Tottenham: il tecnico segna unanegativa nella suaIl Tottenham di Josevive un momento molto complicato: la squadra non gira e lo dicono anche i numeri. Una, in particolare, segna il punto più basso del tecnico portoghese in. Come rivela Opta, il Tottenham ha subito 8 gol in due partite (5 con l’Everton e 3 con il Manchester City) che segnano la peggior prestazione difensiva di una squadra diin due gare. Leggi su Calcionews24.com

