Marotta | “Scudetto? Il destino è nelle nostre mani | dipende da noi”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 14 febbraio 2021) Giuseppe, ad dell’Inter, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla gara con la Lazio. Queste le sue parole: “Noi dobbiamo fare la nostra strada inntemente dagli altri. Il campionato è un torneo in cui vince la migliore, ilfinalesolo dal nostro cammino. Il. Siamo ancora nella fase interlocutoria, la valutazione si può fare sulla prestazione. La Lazio ha un ruolino di marcia straordinario, giocare con loro e il derby domenica significa affrontare avversari in lotta con noi e una valutazione si può fare dopo il derby. Io sono certo che la squadra risponderà alle sollecitazioni dell’allenatore, non dimentichiamo del peso della maglia, e da questo punto di vista staff e giocatori ...