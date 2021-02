Malore fatale durante la videocall con i colleghi, muore a 53 anni (Di domenica 14 febbraio 2021) Infarto fulminante sul posto di . Non c'è stato nulla da fare per , 53 anni , residente con la moglie e i due figli al Lido di Venezia . La tragedia si è consumata giovedì pomeriggio nella sede dell'... Leggi su leggo (Di domenica 14 febbraio 2021) Infarto fulminante sul posto di . Non c'è stato nulla da fare per , 53, residente con la moglie e i due figli al Lido di Venezia . La tragedia si è consumata giovedì pomeriggio nella sede dell'...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Venezia, malore fatale durante la videocall con i colleghi, muore a 53 anni - leggoit : #Venezia, malore fatale durante la videocall con i colleghi, muore a 53 anni - newsbiella : Dal Nord Ovest – Tragedia in montagna, malore fatale per un scialpinista di 37 anni - Ambrogi56194269 : RT @ElioLannutti: Malore fatale in casa, imprenditore muore a 44 anni: era papà di tre bimbi piccoli. Che tragedia ! Grande tristezza https… - LuigiAssecasa : RT @ElioLannutti: Malore fatale in casa, imprenditore muore a 44 anni: era papà di tre bimbi piccoli. Che tragedia ! Grande tristezza https… -