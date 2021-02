Insigne salva Gattuso.La vittoria di Giuntoli e De Laurentiis. Il processo continua (Di domenica 14 febbraio 2021) Insigne ha salvato la panchina di Gattuso. La centesima rete di Insigne ha spazzato via molti fantasmi dall’orizzonte Napoli. Insigne ha fatto conquistare al Napoli tre punti che valgono il ritorno in corsa per la Champions. Il Capitano di Frattamaggiore ha vinto la maledizione bianconera dal dischetto. Insigne ha allontanato l’ipotesi dell’esonero di Rino Gattuso che, dopo le sconfitte contro Genoa ed Atalanta, era diventata molto consistente. Il calcio, non è come la vita. Nel calcio un tiro può cambiare il destino non solo di una gara ma persino di una stagione e di una carriera. Pensate a cosa sarebbe stata la carriera di Milik se avesse segnato a Liverpool la rete qualificazione per il Napoli del primo Ancelotti. Gli uomini di Klopp non avrebbero vinto la ... Leggi su optimagazine (Di domenica 14 febbraio 2021)hato la panchina di. La centesima rete diha spazzato via molti fantasmi dall’orizzonte Napoli.ha fatto conquistare al Napoli tre punti che valgono il ritorno in corsa per la Champions. Il Capitano di Frattamaggiore ha vinto la maledizione bianconera dal dischetto.ha allontanato l’ipotesi dell’esonero di Rinoche, dopo le sconfitte contro Genoa ed Atalanta, era diventata molto consistente. Il calcio, non è come la vita. Nel calcio un tiro può cambiare il destino non solo di una gara ma persino di una stagione e di una carriera. Pensate a cosa sarebbe stata la carriera di Milik se avesse segnato a Liverpool la rete qualificazione per il Napoli del primo Ancelotti. Gli uomini di Klopp non avrebbero vinto la ...

