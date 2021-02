Impeachment: Trump assolto dal Senato, Pelosi attacca i Rep: “Codardi” (Di domenica 14 febbraio 2021) assolto anche dal suo secondo processo di Impeachment, questo il risultato che Donald Trump si è portato a casa nella tarda serata di sabato 13 febbraio. La votazione in Senato, che ha seguito quella alla Camera, ha dato esito favorevole alla causa del Tycoon che ha già annunciato che tonernerà presto. Intanto Melania Trump, come il marito, ha aperto il Former First Lady Office, un ufficio dove continuerà a fare lavoro di assistenzialismo ai cittadini. Superato l’Impeachment, Donald Trump ha già dichiarato che tonerà; furiosa Nancy Pelosi, la speaker della Camera non ha risparmiato parole durissime nei confronti dei Senatori. Impeachment: Trump assolto Per la seconda volta, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 14 febbraio 2021)anche dal suo secondo processo di, questo il risultato che Donaldsi è portato a casa nella tarda serata di sabato 13 febbraio. La votazione in, che ha seguito quella alla Camera, ha dato esito favorevole alla causa del Tycoon che ha già annunciato che tonernerà presto. Intanto Melania, come il marito, ha aperto il Former First Lady Office, un ufficio dove continuerà a fare lavoro di assistenzialismo ai cittadini. Superato l’, Donaldha già dichiarato che tonerà; furiosa Nancy, la speaker della Camera non ha risparmiato parole durissime nei confronti deiri.Per la seconda volta, ...

