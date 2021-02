Il Segreto anticipazioni 19 febbraio 2021 | i sensi di colpa di Pepa

(Di domenica 14 febbraio 2021)non placa il suo senso di impotenza davanti alla morte di Leandro, accanto a lei nella puntata de Ildi venerdì 19ci sarà Tristan che, per tentare di distrarla, la inviterà ad una merenda alla villa in compagnia del piccolo Martin. Un gesto molto apprezzato dalla Aguirre che accetta molto volentieri. In questo modo potrà stare accanto al figlio che le è stato strappato anni prima e che lei vuole riprendersi a tutti i costi. Vi ricordiamo che tutti gli episodi de Ilsonod disponibili sulla piattaforma di Mediaset Play. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Ilspagnole: svelate indiscrezioni sul gran finale della telenovela Pare che Ildi Puente Viejo sarà finalmente ...

...conto che a volte vale la pena mantenere un, esattamente come ha fatto lui con la vera identità di Beth? Brooke non sa cosa rispondere. Leggi anche - > Mina Settembre,ultima ...Il: Marta non sta vivendo bene la gravidanza Alla casona l'aria è tesa, Marta ha scoperto di aspettare un bambino , ma la notizia sembra procurarle più preoccupazione che gioia. ...Anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 14 febbraio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo appuntamento con la soap opera su Canale 5 alle 14.20 ...Il Segreto: anticipazioni, novità e aggiornamenti riguardo la trama dell’episodio di oggi 14 Gennaio. Francisca scopre che Lazaro stava per ...