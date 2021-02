I dialoghi salernitani di Chick Corea

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 14 febbraio 2021) L’universo musicale del pianista riusciva ad incantare tutti, anche coloro i quali questo genere lo seguivano da lontano. Dall’arena del mare con Gary Burton, alle due performance al Ravello Festival, passando per uno straboccante concerto nell’atrio del duomo Di Olga Chieffi Erano in pochi all’Arena del Mare di oltre un trentennio fa a godere dell’incanto del pianoforte diin piano solo, per poi esplodere quando ritornò sullo stesso palco, in duo col vibrafono di Gary Burton. Un universo, quello del pianista, in cui tutti erano ammessi, anche a coloro i quali quella sera si erano trovati lì per caso. Un duo empatico quello con Burton, capace di spaziare in qualsiasi armonia, dalle bagattelle di Béla Bartòk, al latin, al Monk di “Four in one”. Quindi, il piano solo in uno straboccante quadriportico della cattedrale, ove ci ritrovammo ...