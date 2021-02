Highlights e gol Sampdoria-Fiorentina 2-1, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 14 febbraio 2021) Gli Highlights e tutti i gol del match tra Sampdoria e Fiorentina, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I padroni di casa vanno in vantaggio al 31? con Keita Balde, abile a sfruttare su calcio d’angolo un’incomprensione tra Dragowski e Vlahovic. Pareggio quasi immediato della Viola con Vlahovic, che rimedia in parte all’errore difensivo: Audero è miracoloso sulla punizione di Pulgar e riesce a salvare anche la ribattuta del serbo, la quale è tuttavia giudicata in rete dalla goal line technology. A decidere la partita è al 71? il primo timbro del 2021 di Fabio Quagliarella: il bomber blucerchiato dalla distanza libera il sinistro destinato ad insaccarsi sul secondo palo, con la complicità di una deviazione fortuita di Pezzella. Di ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Glie tutti i gol del match tra, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di. I padroni di casa vanno in vantaggio al 31? con Keita Balde, abile a sfruttare su calcio d’angolo un’incomprensione tra Dragowski e Vlahovic. Pareggio quasi immediato della Viola con Vlahovic, che rimedia in parte all’errore difensivo: Audero è miracoloso sulla punizione di Pulgar e riesce a salvare anche la ribattuta del serbo, la quale è tuttavia giudicata in rete dalla goal line technology. A decidere la partita è al 71? il primo timbro deldi Fabio Quagliarella: il bomber blucerchiato dalla distanza libera il sinistro destinato ad insaccarsi sul secondo palo, con la complicità di una deviazione fortuita di Pezzella. Di ...

