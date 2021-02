GTA 6 | gameplay trailer in arrivo?

(Di domenica 14 febbraio 2021) Da qualche anno GTA 6 fa parlare di sé anche senza essersi mai mostrato. Questo è il destino legato ai titoli targati Rockstar Games. Così avvolti nel mistero prima di uscire, così eccellenti e popolari quando finalmente entrano nel mercato. Nelle ultime ore però è proprio Rockstar Games a dare un indizio ai fan, in maniera indiretta, ma evidentemente voluta. È notizia delle ultime ore infatti che la casa produttrice di Red Dead Redemption è alla ricerca di un “CinematicCapture Artist” per lavorare su di un progetto. In sostanza parliamo della figura lavorativa che si occupa di lavorare assieme al team di sviluppo di un determinato progetto e tradurre il tutto in unche catturi scorci di gioco in-game. Nell’annuncio non è però specificato a quale progetto si riferisce la posizione lavorativa. Grand ...

In particolare, molti vedono il successo che ha5 come il motivo per cui il sesto titolo non ... con la posizione intitolata ' CinematicCapture Artist '. Secondo la descrizione del lavoro,......di "realizzare incredibili trailer di gioco e cinematici registrando vere sezioni di, sia ...professionali di questo tipo fa ben sperare per quanto riguarda possibili novità sul fronteVI . ...Nelle ultime ore Rockstar Games sta cercando una nuova figura lavorativa relativa alla creazione di trailer. GTA 6 sta per mostrarsi?GTA San Andreas è uno dei capitoli che rimarrà per sempre nel cuore degli appassionati, ma che aspetto avrebbe se fosse ambientato nel 1907?