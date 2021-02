Governo Draghi: Casaleggio auspica astensione dei 5Stelle a disagio (Di domenica 14 febbraio 2021) Molti parlamentari segnalano che vorrebbero votare contro non essendo passibili di sanzioni disciplinari sulla base dei precedenti e delle regole attuali, ma lui ritiene importante in questo momento lavorare per la massima serenità di tutti nel rispetto di regole e principi che ci siamo dati. Per questo motivo, auspica che chi senta il disagio nel sostenere questo Governo percorra la scelta dell'astensione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 14 febbraio 2021) Molti parlamentari segnalano che vorrebbero votare contro non essendo passibili di sanzioni disciplinari sulla base dei precedenti e delle regole attuali, ma lui ritiene importante in questo momento lavorare per la massima serenità di tutti nel rispetto di regole e principi che ci siamo dati. Per questo motivo,che chi senta ilnel sostenere questopercorra la scelta dell'L'articolo proviene da Firenze Post.

