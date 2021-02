Governo | Bignami FdI | ' né dream né team | la continuità spiega il nostro no'

terry_bignami : @4everAnnina Certo....Mattarella ha fatto un bel tranello! Speriamo non diano la fiducia al governo! - terry_bignami : @doluccia16 Ha detto un governo di grossa caratura!!!! Un par di palle!!! Mi vergognerei - terry_bignami : @beatrice_tom Lo spero ha troppa gente intorno!!! Poi li ha messi Mattarella... sia Speranza che Lamorgese! Bisogn… - terry_bignami : @MeNeFrego___ Che rimangano li!!! Ora basta con la Lamorgese al governo .....fatelo cadere subito!!!! - lucabattanta : RT @vocedelpatriota: Governo: Bignami (FdI), riconferma ministri spiega nostro no -

Chi ha contribuito in maniera fondamentale al disastro non può far parte della soluzione ai problemi che ha contribuito a determinare', ha spiegatoTotoministriDraghi, Bianchi in pole, Zampa ancora in corsa di Silvia10 Febbraio 2021Possibile mai che il rottamatore e ora costruttore Matteo Renzi si accontenti solo della poltroncina rimasta al ministro della Famiglia Elena Bonetti? Che non pianga a dirotto per la mancata riconferm ...C'è chi assicura "faremo la nostra parte" come Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia; chi lamenta - tra gli esponenti del Partito Democratico - della mancanza di donne Dem nella nuova compagi ...