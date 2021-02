Gol Quagliarella per la storia: due traguardi per l’attaccante (Di domenica 14 febbraio 2021) Fabio Quagliarella interrompe il digiuno e va in gol contro la Fiorentina: sono due i traguardi che agguanta l’attaccante doriano Fabio Quagliarella interrompe il digiuno e va in gol contro la Fiorentina al minuto 71 della gara. Il capitano della Sampdoria mette a segno il suo primo gol nel 2021. Sono diciassette gli anni solari in cui va in gol in Serie A l’attaccante di Castellamare di Stabia e con la rete alla Fiorentina raggiunge quota 92 gol in blucerchiato raggiungendo Bassetto. In vetta Mancini a 132 gol. GUARDA IL VIDEO DEL GOL SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Fabiointerrompe il digiuno e va in gol contro la Fiorentina: sono due iche agguantadoriano Fabiointerrompe il digiuno e va in gol contro la Fiorentina al minuto 71 della gara. Il capitano della Sampdoria mette a segno il suo primo gol nel 2021. Sono diciassette gli anni solari in cui va in gol in Serie Adi Castellamare di Stabia e con la rete alla Fiorentina raggiunge quota 92 gol in blucerchiato raggiungendo Bassetto. In vetta Mancini a 132 gol. GUARDA IL VIDEO DEL GOL SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

XianoRock73 : @acffiorentina Ma quanti ce ne ha fatti di gol dell'ex? È una tassa tuute le volte che affrontiamo #Quagliarella.... #Fiorentina - Lore2261984 : RT @OptaPaolo: 92 - Fabio #Quagliarella ha eguagliato Adriano Bassetto (92 gol) al 2° posto dei migliori marcatori nella storia della Sampd… - OptaPaolo : 92 - Fabio #Quagliarella ha eguagliato Adriano Bassetto (92 gol) al 2° posto dei migliori marcatori nella storia de… - LuigiBevilacq17 : RT @gippu1: Con il gol in #SampdoriaFiorentina Fabio Quagliarella va a segno in serie A per il diciassettesimo anno solare consecutivo, dal… - DrF4lken : Purtroppo senza cambi a centrocampo abbiamo preso il gol di Quagliarella(che ci colpisce sempre). #sampdoriafiorentina Cesare daiii -