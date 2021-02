Gazzetta: Meret ricorda che un portiere deve prima parare e poi saper palleggiare (Di domenica 14 febbraio 2021) La Gazzetta si sofferma sulla esaltante prestazione offerta da Meret. Il caso, sotto forma dell’infortunio a Ospina poco prima dell’inizio, ha riportato in superficie un prototipo di grande portiere, Alex Meret, protagonista assoluto di giornata con almeno quattro interventi cruciali. Meret, forse il numero uno italiano più vicino a Dino Zoff per caratteristiche, per il senso del piazzamento in particolare, Meret, dicevamo, ci ha ricordato come un portiere debba in primis parare e in secundis palleggiare con i suoi difensori. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 febbraio 2021) Lasi sofferma sulla esaltante prestazione offerta da. Il caso, sotto forma dell’infortunio a Ospina pocodell’inizio, ha riportato in superficie un prototipo di grande, Alex, protagonista assoluto di giornata con almeno quattro interventi cruciali., forse il numero uno italiano più vicino a Dino Zoff per caratteristiche, per il senso del piazzamento in particolare,, dicevamo, ci hato come undebba in primise in secundiscon i suoi difensori. L'articolo ilNapolista.

