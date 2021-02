Gazzetta: Lozano non è più sostituibile, anche zoppicante (Di domenica 14 febbraio 2021) Il rigore concesso al Napoli e messo a segno da Insigne, è stato quello, secondo la Gazzetta dello Sport, l’ago della bilancia che ha fatto vincere la formazione di Gattuso contro la Juve La Juve è stata tradita dai suoi califfi. Di Chiellini abbiamo detto, di Ronaldo no: Sua Maestà ha avuto due-tre occasioni di rilievo, una in particolare, ma ha trovato Meret, non la porta. Lo stesso dicasi per Morata, sovrastato da Rrahmani e Maksimovic, i centrali di riserva del Napoli, in serata sì, da aspiranti titolari. Più la Juve insisteva più il Napoli si fortificava. Gattuso ha retto pure l’urto di un maxi-recupero di 6 minuti, affrontato con Lozano zoppicante e non più sostituibile L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 febbraio 2021) Il rigore concesso al Napoli e messo a segno da Insigne, è stato quello, secondo ladello Sport, l’ago della bilancia che ha fatto vincere la formazione di Gattuso contro la Juve La Juve è stata tradita dai suoi califfi. Di Chiellini abbiamo detto, di Ronaldo no: Sua Maestà ha avuto due-tre occasioni di rilievo, una in particolare, ma ha trovato Meret, non la porta. Lo stesso dicasi per Morata, sovrastato da Rrahmani e Maksimovic, i centrali di riserva del Napoli, in serata sì, da aspiranti titolari. Più la Juve insisteva più il Napoli si fortificava. Gattuso ha retto pure l’urto di un maxi-recupero di 6 minuti, affrontato cone non piùL'articolo ilNapolista.

napolista : Gazzetta: #Lozano non è più sostituibile, anche zoppicante “Più la Juve insisteva più il Napoli si fortificava. La… - tuter71 : @Gazzetta_it La Juve ha poco da lamentarsi stasera....prima del rigore c era un tocco di braccio di Chiellini non s… - CalcioNapoli24 : - mazzulatore70 : RT @napolista: Gazzetta: #Lozano a sinistra e #Insigne sottopunta, la strategia di #Gattuso per la #Juve Il tecnico prova a cambiare asset… - Salvato95551627 : RT @napolista: Gazzetta: #Lozano a sinistra e #Insigne sottopunta, la strategia di #Gattuso per la #Juve Il tecnico prova a cambiare asset… -