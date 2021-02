FOTO – Osimhen e le immagini in compagnia di Cristiano Ronaldo e Buffon (Di domenica 14 febbraio 2021) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha immortalato i momenti con Buffon e Ronaldo Victor Osimhen, attaccante del Napoli, si è fatto FOTOgrafare negli spogliatoi dello … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 14 febbraio 2021) Victor, attaccante del Napoli, ha immortalato i momenti conVictor, attaccante del Napoli, si è fattografare negli spogliatoi dello … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

SilviaPrato1 : RT @JPeppp: A Napoli stanno crocifissando Osimhen per queste foto. Tifoseria malata. - aureliodeluise : RT @JPeppp: A Napoli stanno crocifissando Osimhen per queste foto. Tifoseria malata. - Paolo_ADP10 : RT @JPeppp: A Napoli stanno crocifissando Osimhen per queste foto. Tifoseria malata. - soria_pasquale : RT @JPeppp: A Napoli stanno crocifissando Osimhen per queste foto. Tifoseria malata. - Titty66Santa : RT @JPeppp: A Napoli stanno crocifissando Osimhen per queste foto. Tifoseria malata. -