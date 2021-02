E’ San Valentino

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 14 febbraio 2021) Di Vincenzo Calafiore 14 Febbraio 2021 Udine “ …. Esausti del grande rumor della finzione cerchiamo e bramiamo di distinguere la verità dalla “ momentanietà “ . E guardiamo all’amore con i resti di sogni e speranza più volte dissacrata, tradita: noi testimoni oculari, noi che ancora crediamo nell’amore e continuiamo ad amare nonostante tutto come un tempo ormai arcaico. Per noi, a noi, Buon San! “ Vincenzo Calafiore Noi che amiamo e cerchiamo l’amore nei giorni nostri e lo facciamo con la dignità e il rispetto che gli spettano, con sacralità e raccoglimento solenne come merita; forse in modo diverso ancora oggi continuiamo in questo giorno di “ San” ricordar quanto importante sia. Amare è come andare in contro alla grande bellezza dell’anima! Ai ...