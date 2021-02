Draghi e gli 007. La transizione ecologica entri nel Cisr e la delega… (Di domenica 14 febbraio 2021) Dal crollo del sistema dei partiti nel 1992, è la terza volta che il sistema politico fa ricorso a un esponente della Banca d’Italia. Mario Draghi si è presentato al Paese equilibrando una non facile ma indispensabile composizione tra presenza tecnica e rappresentanza politica, con un’assegnazione delle deleghe che si illustra da sé. Tanto più che, per la complessità del momento, non siamo di fronte a un normale passaggio di governo ma probabilmente a un cambio di regime, dove ci sarà bisogno dell’apporto di tutte le energie. A cominciare dal cuore del deep state, rappresentato dalle donne e dagli uomini dei Servizi. Tema delicato, poiché è stato uno dei punti critici del secondo governo Conte, che, per la prima volta nella storia della Repubblica, ha visto diventare l’intelligence oggetto di discussione in una crisi politica. Almeno per un anno, il Governo ... Leggi su formiche (Di domenica 14 febbraio 2021) Dal crollo del sistema dei partiti nel 1992, è la terza volta che il sistema politico fa ricorso a un esponente della Banca d’Italia. Mariosi è presentato al Paese equilibrando una non facile ma indispensabile composizione tra presenza tecnica e rappresentanza politica, con un’assegnazione delle deleghe che si illustra da sé. Tanto più che, per la complessità del momento, non siamo di fronte a un normale passaggio di governo ma probabilmente a un cambio di regime, dove ci sarà bisogno dell’apporto di tutte le energie. A cominciare dal cuore del deep state, rappresentato dalle donne e dagli uomini dei Servizi. Tema delicato, poiché è stato uno dei punti critici del secondo governo Conte, che, per la prima volta nella storia della Repubblica, ha visto diventare l’intelligence oggetto di discussione in una crisi politica. Almeno per un anno, il Governo ...

