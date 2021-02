Daydreamer anticipazioni 15 febbraio: cresce la tensione tra Can e Yigit (Di domenica 14 febbraio 2021) Nuovi problemi per Can e Sanem, causati da una dedica scritta da Yigit per la copywriter. I sospetti del fotografo nei confronti del fratello di Polen crescono di giorno in giorno. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 14 febbraio 2021) Nuovi problemi per Can e Sanem, causati da una dedica scritta daper la copywriter. I sospetti del fotografo nei confronti del fratello di Polen crescono di giorno in giorno. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Daydreamer - Le Ali del Sogno, news: Emre e Leyla si licenziano dai loro lavori Se ci avete seguito in precedenza nei nostri post dedicati alle anticipazioni , sapete già che Emre, un anno dopo la ...

Daydreamer anticipazioni dal 15 al 19 febbraio 2021

Dopo una serie di incomprensioni e passi falsi, la storia d'amore tra Can e Sanem vede una battuta d'arresto a causa della perfidia di Yigit e Huma.

Daydreamer Anticipazioni Turche: Can e Sanem nell'Antico Egitto!

Nuovi problemi per Can e Sanem, causati da una dedica scritta da Yigit per la copywriter. I sospetti del fotografo nei confronti del fratello di Polen crescono di giorno in giorno.

Nelle puntate di questa settimana i fan hanno assistito al ricongiungimento tra Sanem e Can. Grazie al successo riscontrato dalla serie il protagonista Can Yaman (Can Divit nella Soap) è diventato una ...

Dopo una serie di incomprensioni e passi falsi, la storia d'amore tra Can e Sanem vede una battuta d'arresto a causa della perfidia di Yigit e Huma.