Zucconi (FdI): 'Zona arancione, doccia fredda per ristoratori' (Di sabato 13 febbraio 2021) Il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo Zucconi, commenta il passaggio della regione Toscana da Zona gialla a Zona arancione e critica le tempistiche con cui questo è stato comunicato. "Incredibile ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di sabato 13 febbraio 2021) Il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo, commenta il passaggio della regione Toscana dagialla ae critica le tempistiche con cui questo è stato comunicato. "Incredibile ...

Il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo Zucconi, commenta il passaggio della regione Toscana da zona gialla a zona arancione e critica le tempistiche con cui questo è stato comunicato. "Incredibile - attacca - che ancora una volta sia ...

Caos vaccinazioni, Zucconi (FdI): 'Nessun medico di base ha ricevuto direttive in merito'

... adesso ad aggiungersi alla lista arrivano anche le vaccinazioni anti Covid - 19 per gli ultraottantenni (13805 nella sola Versilia)", lo afferma l'onorevole Riccardo Zucconi (Fdi). "La campagna, che ...

Zucconi (FdI): "Zona arancione, doccia fredda per ristoratori" La Gazzetta di Lucca Zucconi: “Toscana arancione, Giani non ha fatto nulla per salvare il S. Valentino”

Toscana torna in zona arancione, è polemica. “Incredibile che ancora una volta sia pervenuta l’ufficialità del passaggio da zona gialla a zona arancione solamente 24 ore prima”, è quanto afferma il de ...

FdI a Giani: "Micro zone rosse per lasciare la Toscana gialla"

“Analogamente a quanto fatto per l’intera nazione, che in base al calcolo rt è stata suddivisa in fasce di diverso colore, lo stesso criterio potrebbe essere adottato all’interno di una stessa regione ...

