Vittoria, confermata la condanna a Rosario Greco: investì e uccise con il Suv i cuginetti Alessio e Simone (Di sabato 13 febbraio 2021) Rosario Greco, l’uomo che investì a Vittoria i due cuginetti Alessio e Simone, 11 anni e 12 anni, vede confermata la condanna per omicidio stradale. È stata la Corte d’Appello di Catania a decidere di convalidare la prima condanna, arrivata con rito abbreviato lo scorso maggio, a 9 anni, contestata dai parenti delle vittime. Oggi i familiari delle vittime si dicono sollevati dal fatto che non siano stati applicati sconti di pena come chiesto dalla difesa di Greco. confermata la condanna a Rosario Greco Rosario Greco, 38 anni, è stato condannato in appello a 9 anni per l’omicidio ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 13 febbraio 2021), l’uomo chei due, 11 anni e 12 anni, vedelaper omicidio stradale. È stata la Corte d’Appello di Catania a decidere di convalidare la prima, arrivata con rito abbreviato lo scorso maggio, a 9 anni, contestata dai parenti delle vittime. Oggi i familiari delle vittime si dicono sollevati dal fatto che non siano stati applicati sconti di pena come chiesto dalla difesa dila, 38 anni, è statoto in appello a 9 anni per l’omicidio ...

MarekNapoli : RT @CerchiamoDenise: ?? #Vittoria, uccise col suv i due cuginetti: confermata condanna a 9 anni per il guidatore La Corte d’Appello di Cata… - MissingDeniseMp : RT @CerchiamoDenise: ?? #Vittoria, uccise col suv i due cuginetti: confermata condanna a 9 anni per il guidatore La Corte d’Appello di Cata… - radiortm : Investì e uccise due cuginetti a Vittoria, confermata condanna - - daguannomassimo : La vittoria di Pirro di @matteosalvinimi - CorriereRagusa : Confermata in appello la condanna a 9 anni per l’uomo che uccise i 2 cuginetti -