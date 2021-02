Una Vita anticipazioni 18 febbraio 2021, la scomparsa di Susana (Di sabato 13 febbraio 2021) La puntata di Una Vita del 18 febbraio 2021 tutti saranno nel panico perchè Susana non si trova. La sarta aveva parlato con Armando, il quale le aveva rivelato che il re gli aveva chiesto di collaborare per un’importante missione in Francia. Ed è a questo punto che si perdono le tracce dell’ex sarta di Acacias. Nel frattempo Santiago prova a giustificarsi con Marcia dando colpa per le sue dimenticanze al periodo passato in carcere. Vi ricordiamo che potete rivedere in streaming i video degli episodi della telenovela spagnola su Mediaset Play. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita puntata 19 febbraio 2021, la rivincita di Bellita L’episodio in onda alle ore 14:10 su Canale 5 vede la rivalsa della Del Campo Finalmente la verità è venuta a galla e ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 13 febbraio 2021) La puntata di Unadel 18tutti saranno nel panico perchènon si trova. La sarta aveva parlato con Armando, il quale le aveva rivelato che il re gli aveva chiesto di collaborare per un’importante missione in Francia. Ed è a questo punto che si perdono le tracce dell’ex sarta di Acacias. Nel frattempo Santiago prova a giustificarsi con Marcia dando colpa per le sue dimenticanze al periodo passato in carcere. Vi ricordiamo che potete rivedere in streaming i video degli episodi della telenovela spagnola su Mediaset Play. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unapuntata 19, la rivincita di Bellita L’episodio in onda alle ore 14:10 su Canale 5 vede la rivalsa della Del Campo Finalmente la verità è venuta a galla e ...

