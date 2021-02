Una Vita anticipazioni 16 febbraio 2021, Emilio e Josè pronti ad incastrare Carchano (Di sabato 13 febbraio 2021) Bellita e Cinta sono in ansia per la proiezione della pellicola e, in questa puntata di Una Vita di martedì 16 febbraio 2021, vedrete che Emilio e José prenderanno una decisone. Il Pasamar infatti ha scoperto l’esistenza di un certo quaderno rosso di Carchano, che potrebbe mettere l’uomo nei guai e, dopo aver raccontato tutto al Dominguez, insieme a lui decide di intrufolarsi alla casa di produzione per trovarlo e poterlo incastrare. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita anticipazioni spagnole, Genoveva uccide Santiago? La donna potrebbe avere in mente un piano per far fuori il marito di Marcia compiendo un gesto estremo? Genoveva ha intenzione di liberarsi di Santiago in seguito alle minacce ricevute dall’uomo ed è quello che ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 13 febbraio 2021) Bellita e Cinta sono in ansia per la proiezione della pellicola e, in questa puntata di Unadi martedì 16, vedrete chee José prenderanno una decisone. Il Pasamar infatti ha scoperto l’esistenza di un certo quaderno rosso di, che potrebbe mettere l’uomo nei guai e, dopo aver raccontato tutto al Dominguez, insieme a lui decide di intrufolarsi alla casa di produzione per trovarlo e poterlo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unaspagnole, Genoveva uccide Santiago? La donna potrebbe avere in mente un piano per far fuori il marito di Marcia compiendo un gesto estremo? Genoveva ha intenzione di liberarsi di Santiago in seguito alle minacce ricevute dall’uomo ed è quello che ...

matteorenzi : Aver rischiato tutto è una scelta che è stata utile perché ha portato al governo del miglior Premier possibile in q… - sandrogozi : E' il momento di dare vita a una nuova forza riformista, liberale, ecologista e femminista, che può e deve diventar… - Benji_Mascolo : A poche ore dal più grande passo della mia vita, voglio che sappiate una cosa: sono riconoscente di ogni centimetro… - simply_stella_ : Vederlo cosi mi stringe il cuore ! Tommy sei un animo buono che si protegge in una corazza dopo che la vita come a… - elizabethmaci : @carloemme50 Si stanno finalmente rilassando, il paese è in buone mani. Noi abbiamo una vita anche fuori da questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Mike Tyson: una vita in Rolls-Royce, la sua vera passione La Gazzetta dello Sport Ex Ilva, Tar Lecce: impianti spenti in 60 giorni. «Grave pericolo per vita e salute»

Con una sentenza pubblicata il 13 febbraio, la prima sezione del Tar, presidente Antonio Pasca, ha stabilito 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza perché gli impianti siderurgici siano spenti i ...

Ashley Judd ha quasi perso una gamba dopo un terribile incidente in Congo

Ashley Judd è stata ricoverata in un ospedale Sudafricano dopo aver quasi perso una gamba a causa di un incidente in Congo. Ashley Judd è stata ricoverata in ospedale a causa di un incidente "catastro ...

Con una sentenza pubblicata il 13 febbraio, la prima sezione del Tar, presidente Antonio Pasca, ha stabilito 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza perché gli impianti siderurgici siano spenti i ...Ashley Judd è stata ricoverata in un ospedale Sudafricano dopo aver quasi perso una gamba a causa di un incidente in Congo. Ashley Judd è stata ricoverata in ospedale a causa di un incidente "catastro ...