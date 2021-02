Sci, la riapertura non è certa. Decide il Cts (Di sabato 13 febbraio 2021) Il ministro Speranza non è certo di dare il via libera e aspetta il parere dei tecnici. L’asse Bonetti-Gelmini per il sì. La grande paura delle montagne: sarebbe il disastro. Fregolent (Italia Viva): “Con il precedente governo ci sarebbe già stato il rinvio. Ora c’è più attenzione a imprese e territori” Leggi su lastampa (Di sabato 13 febbraio 2021) Il ministro Speranza non è certo di dare il via libera e aspetta il parere dei tecnici. L’asse Bonetti-Gelmini per il sì. La grande paura delle montagne: sarebbe il disastro. Fregolent (Italia Viva): “Con il precedente governo ci sarebbe già stato il rinvio. Ora c’è più attenzione a imprese e territori”

TgrRaiTrentino : +++ Il Trentino diventa arancione alla vigilia della riapertura delle #piste da #sci. Salta la data del 17 febbraio… - zaiapresidente : ??? LA NUOVA ORDINANZA REGIONALE IN VIGORE DAL 17/2 PER LA RIAPERTURA DEGLI IMPIANTI DA SCI. ??? ? Il testo comple… - alcinx : RT @zaiapresidente: ??? LA NUOVA ORDINANZA REGIONALE IN VIGORE DAL 17/2 PER LA RIAPERTURA DEGLI IMPIANTI DA SCI. ??? ? Il testo completo e… - VDiPucchio : RT @TgrRaiTrentino: +++ Il Trentino diventa arancione alla vigilia della riapertura delle #piste da #sci. Salta la data del 17 febbraio, sa… - Anto202016 : RT @riktroiani: Il Presidente della Regione del #Veneto, Luca #Zaia, ha firmato oggi l'ordinanza che regolamenta la riapertura degli impian… -