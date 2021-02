Paolo Bonolis, sua moglie Sonia mostra un angolo ‘griffato’ della casa da far invidia a tutte le donne (Di sabato 13 febbraio 2021) Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, ha dato la buonanotte ai suoi follower di Instagram mostrando una piccola parte della casa: tutti hanno notato un particolare sul muro della camera da letto. Date uno sguardo! Non hanno affatto bisogno di presentazioni: Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono una delle coppie più famose del panorama L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 13 febbraio 2021)Bruganelli, ladi, ha dato la buonanotte ai suoi follower di Instagramndo una piccola parte: tutti hanno notato un particolare sul murocamera da letto. Date uno sguardo! Non hanno affatto bisogno di presentazioni:Bruganelli esono una delle coppie più famose del panorama L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

SMSNEWSOFFICIAL : A C’è Posta Per te ospiti Paolo Bonolis e Federica Pellegrini - SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: “C’è posta per te”|Ospiti Paolo Bonolis e Federica Pellegrini - matteof111 : RT @MileTrecarichi: Chi ha Paolo Bonolis, chi Tom #Brady, J. #Harden e #Rihanna ?? #Juventus ?? - biggi_matteo : RT @MileTrecarichi: Chi ha Paolo Bonolis, chi Tom #Brady, J. #Harden e #Rihanna ?? #Juventus ?? - MusicStarStaff : “C’è posta per te”|Ospiti Paolo Bonolis e Federica Pellegrini -