Nonna Rosa uccisa in casa. Arrestati figlia e nipote

(Di sabato 13 febbraio 2021) Nino Materi La confessione: "Il rapinatore? Una messinscena". I pm: strangolata dal 20enne. Coinvolto il marito Come nel film Brutti, sporchi e cattivi, con Nino Manfredi al centro di una faida familiare che puntava ad ammazzarlo. Si salverà per miracolo. La povera «Rosina», 78 anni, non è stata invece altrettanto fortunata: la trama di morte scritta contro di lei dalla(regista del piano criminale), dal(attore principale dell'omicidio) e dal marito (comprimario nella scena del delitto) si è infatti realizzata, anche se i troppi errori commessi nella fase esecutiva del crimine hanno tradito i parenti diabolici. Almeno secondo l'ipotesi accusatoria. Tutto dovrà essere ovviamente dimostrato in sede processuale, ma intanto ieri la Procura di Macerata ha arrestato la 49enne Arianna Orazi ...