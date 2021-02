MOVIOLA – Napoli-Juventus, Chiellini con il gomito: è calcio di rigore? (Di sabato 13 febbraio 2021) Episodio da MOVIOLA nel corso del primo tempo di Napoli-Juventus, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di Gennaro Gattuso sfruttano un calcio d’angolo e con un colpo di testa di Maksimovic la palla sbatte addosso a Giorgio Chiellini e carambola in angolo. I giocatori del Napoli chiedono calcio di rigore, Doveri fa cenno di continuare. Rivedendo le immagini si nota come la palla vada a sbattere sul braccio del difensore bianconero, un tocco molto ravvicinato per questo dal Var hanno fatto cenno di continuare. Ma il calcio di rigore poteva anche starci, Chiellini ha rischiato tanto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di Gennaro Gattuso sfruttano und’angolo e con un colpo di testa di Maksimovic la palla sbatte addosso a Giorgioe carambola in angolo. I giocatori delchiedonodi, Doveri fa cenno di continuare. Rivedendo le immagini si nota come la palla vada a sbattere sul braccio del difensore bianconero, un tocco molto ravvicinato per questo dal Var hanno fatto cenno di continuare. Ma ildipoteva anche starci,ha rischiato tanto. SportFace.

ilbianconerocom : Napoli-Juve, la MOVIOLA LIVE - Fprime86 : RT @cmdotcom: #NapoliJuve, MOVIOLA LIVE: mano di #Chiellini in area, silent check del #Var e niente rigore - cmdotcom : #NapoliJuve, MOVIOLA LIVE: mano di #Chiellini in area, silent check del #Var e niente rigore… - sportface2016 : MOVIOLA - #NapoliJuventus, Chiellini con il gomito: per #Doveri e #Valeri non è rigore - zazoomblog : Moviola Napoli Juve: l’episodio chiave del match - #Moviola #Napoli #Juve: #l’episodio -