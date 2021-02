LIVE Biathlon, Mondiali Sprint donne in DIRETTA: Vittozzi quinta! Wierer delude: 20ma, bene Carrara e Lardschneider. Trionfa Eckhoff (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49: Si chiude qui la nostra DIRETTA da Pokljuka. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Appuntamento a domani per i due inseguimenti Mondiali 15.47: Le altre italiane: Wierer è 20ma a 1’23”, Carrara 23ma a 1’28”, Lardschneider 24ma a 1’31”: per le due giovani azzurre sono i primi punti in carriera in Coppa del Mondo, Sanfilippo 79ma a 3’38”, non sarà al via dell’inseguimento di domani 15.45: A completare la top 15 Roeiseland (Nor), Haecki (Sui), Preuss (Ger), Hauser (Aut), H. Oeberg (Swe), Pidhrushina (Ukr), Hinz (Ger), Fialkova (Svk), Blashko (Ukr), Gasparin (Sui) 15.44: Buona gara per Lisa Vittozzi che ha chiuso al quinto posto, dietro anche a Herrmann, senza errori al poligono ma ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.49: Si chiude qui la nostrada Pokljuka. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Appuntamento a domani per i due inseguimenti15.47: Le altre italiane:a 1’23”,23ma a 1’28”,24ma a 1’31”: per le due giovani azzurre sono i primi punti in carriera in Coppa del Mondo, Sanfilippo 79ma a 3’38”, non sarà al via dell’inseguimento di domani 15.45: A completare la top 15 Roeiseland (Nor), Haecki (Sui), Preuss (Ger), Hauser (Aut), H. Oeberg (Swe), Pidhrushina (Ukr), Hinz (Ger), Fialkova (Svk), Blashko (Ukr), Gasparin (Sui) 15.44: Buona gara per Lisache ha chiuso al quinto posto, dietro anche a Herrmann, senza errori al poligono ma ...

zazoomblog : LIVE Biathlon Mondiali Sprint donne in DIRETTA: Lisa Vittozzi senza errori a terra! Wierer un errore - #Biathlon… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka: è il giorno della Sprint femminile, alle 14.30 si parte con cinque azzurre in gara #13Febbraio https://t.… - neveitalia : LIVE da Pokljuka: è il giorno della Sprint femminile, alle 14.30 si parte con cinque azzurre in gara #13Febbraio… - infoitsport : LIVE Biathlon, Sprint Mondiali in DIRETTA: Ponsiluoma vicino all'oro, 2 errori per Johannes Boe - infoitsport : LIVE Biathlon, Sprint Mondiali in DIRETTA: Ponsiluoma campione del mondo, Norvegia fuori dal podio -