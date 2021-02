Legge di Bilancio 2021: un webinar per capirci di più con gli esperti di Confartigianato Lecco (Di sabato 13 febbraio 2021) Per partecipare alla serata, basta registrarsi gratuitamente sul sito artigiani.Lecco.it nella sezione 'Eventi'. Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... ... Leggi su leccotoday (Di sabato 13 febbraio 2021) Per partecipare alla serata, basta registrarsi gratuitamente sul sito artigiani..it nella sezione 'Eventi'. Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... ...

borghi_claudio : @malatempora9 Era ragioniere generale quando ho fatto la mia prima legge di bilancio. Uomo di assoluta fiducia di D… - edocardella : @giangolz Dignitoso non lo applicherei a qualcuno che ricerca il consenso di Ciampolillo, Rossi etc... e che ha tra… - ImprontaUnika : Partite Iva, in arrivo la prima stangata con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021 - Pincopanco999 : RT @MIRKOJEEP: #Giorgetti; Presiede la commissione bilancio alla Camera scrivendo la legge del pareggio di bilancio; è relatore della manov… - Lillo68904581 : RT @MIRKOJEEP: #Giorgetti; Presiede la commissione bilancio alla Camera scrivendo la legge del pareggio di bilancio; è relatore della manov… -