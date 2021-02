La ' campanella' e il passaggio delle consegne Draghi al lavoro | Conte esce di scena

(Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - Un suono secco, breve, appena accennato. Nonostante il covid, Marioriceve ladirettamente dalle mani del premier uscente Giuseppee concede poco allo spettacolo. Un breve scampanellio e si reca subito nel suo nuovo ufficio di palazzo Chigi, prima di far giurare il sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli. Più scenografica l'uscita didi. I dovuti onori militari, la guida rossa e poi il commiato tra gli applausi dei dipendenti, affacciati dalle finestre che danno sul cortile della Presidenza.ha salutato con ampi cenni e poi ha lasciato palazzo Chigi mano nella mano con la sua bionda compagna Olivia Paladino. Il portavoce Rocco Casalino è stato immortalato in lacrime dai fotografi. Gli applausi di commiato non sono ...

Dal coro non poteva mancare Christine Lagarde, la donna che il 28 ottobre del 2019 riceveva dalle mani di Draghi lache segnava ildi consegne alla guida della Banca centrale ...Conte ha salutato commosso e ha lasciato la sede del governo subito dopo ildellacon il nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi . Nella seconda parte del messaggio Conte fa ...?Il premier Mario Draghi ha presieduto il primo Cdm a Palazzo Chigi: «Uniti per mettere in sicurezza il paese», l’appello rivolto ai ministri?In Cdm prima discussione su ministero Transizione ecologic ...Nel primo governo che entra in carica e giura in piena pandemia, spariscono le strette di mano. Per tutti i 23 ministri del governo di Mario Draghi non ci sono stati scambi di mani con il premier e il ...