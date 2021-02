Il report della Cgia di Mestre: “Dieci ministeri in ritardo con i pagamenti nel 2020” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il report della Cgia di Mestre sui ministeri: “Dieci dicasteri sono in ritardo con i pagamenti nel 2020”. Mestre (VENEZIA) – E’ stato pubblicato il report della Cgia di Mestre sui ministeri. Secondo l’associazione, riportata dall’Ansa, sono Dieci (su 12) i dicasteri che non hanno completato i pagamenti nel 2020 previsti dalla Direttiva europea. Un documento che conferma un trend negativo per quanto riguarda la pubblica amministrazione, con l’Italia sempre più ultima in Europa in questa speciale classifica. Il report della Cgia ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021) Ildisui: “dicasteri sono incon inel”.(VENEZIA) – E’ stato pubblicato ildisui. Secondo l’associazione, riportata dall’Ansa, sono(su 12) i dicasteri che non hanno completato inelprevisti dalla Direttiva europea. Un documento che conferma un trend negativo per quanto riguarda la pubblica amministrazione, con l’Italia sempre più ultima in Europa in questa speciale classifica. Il...

