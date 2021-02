Il Comune di Cuneo invita a fare attenzione a ghiaccio e neve (Di sabato 13 febbraio 2021) È attualmente in corso un fenomeno di gelicidio dovuto alle basse temperature che si protrarrà almeno fino alla tarda serata. Lo scrive in una nota il Comune di Cuneo. “Stanno proseguendo, sia sull’altipiano che nelle frazioni, le operazioni di spargimento sale sui marciapiedi. Si raccomanda, anche in vista dell’ulteriore abbassamento delle temperature previsto per le prossime ore, di prestare la massima attenzione e limitare il più possibile gli spostamenti a causa del ghiaccio”. Leggi su laprimapagina (Di sabato 13 febbraio 2021) È attualmente in corso un fenomeno di gelicidio dovuto alle basse temperature che si protrarrà almeno fino alla tarda serata. Lo scrive in una nota ildi. “Stanno proseguendo, sia sull’altipiano che nelle frazioni, le operazioni di spargimento sale sui marciapiedi. Si raccomanda, anche in vista dell’ulteriore abbassamento delle temperature previsto per le prossime ore, di prestare la massimae limitare il più possibile gli spostamenti a causa del”.

robgar80 : @hardcorejudas Alcuni esempi su mie esperienze con uffici tecnici della provincia di Cuneo: comune di Cherasco supe… - ComunediCuneo : ? #EmergenzaCoronavirus. A Cuneo 152 persone positive, 163 quelle in isolamento, 147 i decessi… - IdeawebTV : Racconigi, il comune fa chiarezza sui parcheggi gratuiti per le auto ibride - ComunediCuneo : RT @europedirectCN: L’#Italia ha ricevuto 4,5 miliardi di € dall’#UE per combattere gli effetti del #COVID19 sul mondo del lavoro. I finanz… - europedirectCN : L’#Italia ha ricevuto 4,5 miliardi di € dall’#UE per combattere gli effetti del #COVID19 sul mondo del lavoro. I fi… -