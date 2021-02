GF Vip, ormone impazzito per Tommaso Zorzi: “Appena esco vado con il primo che trovo”. Scatta la censura (VIDEO) (Di sabato 13 febbraio 2021) I record della quinta edizione del Grande Fratello Vip La quinta edizione del Grande Fratello Vip non verrà ricordata solo per il numero elevato di squalifiche, ma anche per la durata. Il reality show di Canale 5 è iniziato lo scorso 14 settembre per concludersi il 1° marzo 2021. In poche parole, un vero e proprio record per il conduttore Alfonso Signorini. Ricordiamo infatti, che la fine della trasmissione Mediaset è stata posticipata più volte facendo spazientire non solo i concorrenti, ma anche i telespettatori. All’inizio gli inquilini erano entrati nel loft più spiato d’Italia immaginando di terminare la loro esperienza a metà dicembre. Per questo motivo un paio hanno deciso di abbandonare il gioco, tra cui Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, entrambi nostalgici dei loro cari. Mentre la Ruta, Mello, Pretelli, Zorzi e Zelletta fino ad oggi ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 13 febbraio 2021) I record della quinta edizione del Grande Fratello Vip La quinta edizione del Grande Fratello Vip non verrà ricordata solo per il numero elevato di squalifiche, ma anche per la durata. Il reality show di Canale 5 è iniziato lo scorso 14 settembre per concludersi il 1° marzo 2021. In poche parole, un vero e proprio record per il conduttore Alfonso Signorini. Ricordiamo infatti, che la fine della trasmissione Mediaset è stata posticipata più volte facendo spazientire non solo i concorrenti, ma anche i telespettatori. All’inizio gli inquilini erano entrati nel loft più spiato d’Italia immaginando di terminare la loro esperienza a metà dicembre. Per questo motivo un paio hanno deciso di abbandonare il gioco, tra cui Elisabetta Gregoraci e FrancOppini, entrambi nostalgici dei loro cari. Mentre la Ruta, Mello, Pretelli,e Zelletta fino ad oggi ...

infoitcultura : Grande Fratello Vip, ormone impazzito per Tommaso Zorzi: cosa gli esce di bocca, 'particolari che per decenza non r… - EireenViolet : GF Vip,Tommy ha detto:'che appena esce va con il primo che trova' aggiungendo particolari che per decenza non ripor… -