Formazioni ufficiali Barcellona-Alaves | Liga 2020 2021

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ledi, match valido per la ventitreesima giornata di. Tutto pronto al Camp Nou per questo scontro che mette di fronte i blaugrana e una squadra in lotta per evitare la retrocessione. Per questo motivo i catalani dovranno prestare molta attenzione, ma al contempo i tre punti sono imperativo categorico. Fischio d’inizio alle ore 21 di sabato 13 febbraio, queste le scelte dei due tecnici.: Ter Stegen; Junior Firpo, Mingueza, Lenglet, Ilaix; De Jong, Busquets, Puig; Trincao, Messi, Griezmann.: Pacheco; Martin, Lejeune, Tachi, Duarte; Mendez, Battaglia, Pina, Cordoba; Perez, Joselu. SportFace.