Fiorentina, Ribery assente contro la Sampdoria. Ma i numeri sorridono ai viola (Di sabato 13 febbraio 2021) Franck Ribery, attaccante della Fiorentina, non sarà a disposizione per il match contro la Sampdoria: un dato fa sorridere i viola La Fiorentina dovrà fare a meno di Franck Ribery anche contro la Sampdoria. Il francese, già assente con l'Inter nell'ultimo turno di campionato, ha accusato nuovi problemi fisici che lo costringeranno a dare forfait per la trasferta del Ferraris. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Uno strano paradosso, però, aleggia nell'ambiente viola: infatti, gli uomini di Cesare Prandelli, hanno una media di soli 0,94 punti a partita con l'ex Bayern Monaco in campo, che nelle 4 gare giocate senza il classe '83 sale a ben 1,5 punti, uno score ...

