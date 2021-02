Cagliari, Di Francesco: «Vogliamo questa benedetta svolta, da domani…» (Di sabato 13 febbraio 2021) Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato in vista della gara contro l’Atalanta: ecco le dichiarazioni alla vigilia della partita Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, parla alla vigilia della gara contro l’Atalanta. CONTRO L’ATALANTA – «Le partite hanno sempre una storia a sé, ma l’Atalanta è una squadra di grande qualità, che in questi anni insieme al suo allenatore ha fatto un miglioramento enorme. Dobbiamo pensare molto a noi stessi, cercando di avere questa benedetta svolta: l’augurio di tutti è che domani la situazione possa davvero cambiare. È una squadra che riesce a fare tanto durante la gara, non dandoti punti di riferimento: è una squadra difficile da affrontare, l’aspetto tattico diventa fondamentale in questa ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Eusebio Di, tecnico del, ha parlato in vista della gara contro l’Atalanta: ecco le dichiarazioni alla vigilia della partita Eusebio Di, tecnico del, parla alla vigilia della gara contro l’Atalanta. CONTRO L’ATALANTA – «Le partite hanno sempre una storia a sé, ma l’Atalanta è una squadra di grande qualità, che in questi anni insieme al suo allenatore ha fatto un miglioramento enorme. Dobbiamo pensare molto a noi stessi, cercando di avere: l’augurio di tutti è che domani la situazione possa davvero cambiare. È una squadra che riesce a fare tanto durante la gara, non dandoti punti di riferimento: è una squadra difficile da affrontare, l’aspetto tattico diventa fondamentale in...

