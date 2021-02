Australian Open 2021 | Fabio Fognini | “Non mi aspettavo di giocare così bene | ho bisogno di queste partite”

Leggi su oasport

(Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo Matteo Berrettini ancheraggiunge gli ottavi di finale degli. L’azzurro è stato protagonista di una prova notevolissima che gli ha permesso di annichilire il padrone di casa Alex de Minaur (n.23 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-3 6-4 in 2 ore e 9 minuti di partita. Un match dominato da, che solo sul finire ha un po’ abbassato il livello di tensione. La storia, però, era già scritta e per l’azzurro ora ci sarà il confronto negli ottavi contro Rafael Nadal (n.2 del mondo), che ha sconfitto in tre set il britannico Norrie per 7-6 6-2 7-5. La sfida trae de Minaur, come del resto tutte quelle andate in scena oggi, sono state a porte chiuse per via dei provvedimenti presi dall’asset governativo legati al Covid. Un ...