Ashley Judd ha quasi perso una gamba dopo un terribile incidente in Congo (Di sabato 13 febbraio 2021) Ashley Judd è stata ricoverata in un ospedale Sudafricano dopo aver quasi perso una gamba a causa di un incidente in Congo. Ashley Judd è stata ricoverata in ospedale a causa di un incidente "catastrofico" in Congo. L'attrice di Kiss the Girls ha rivelato tramite Instagram che si sta riprendendo in un'unità traumatologica nel Sudafrica dopo aver subito gravissime ferite durante un'escursione nella foresta pluviale. La Judd ha parlato dell'incidente con il giornalista del New York Times Nicholas Kirstof: a quanto pare l'attrice non ha visto il tronco di un albero caduto, si è rotta una gamba ed è dovuta rimanere sdraiata ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 febbraio 2021)è stata ricoverata in un ospedale Sudafricanoaverunaa causa di uninè stata ricoverata in ospedale a causa di un"catastrofico" in. L'attrice di Kiss the Girls ha rivelato tramite Instagram che si sta riprendendo in un'unità traumatologica nel Sudafricaaver subito gravissime ferite durante un'escursione nella foresta pluviale. Laha parlato dell'con il giornalista del New York Times Nicholas Kirstof: a quanto pare l'attrice non ha visto il tronco di un albero caduto, si è rotta unaed è dovuta rimanere sdraiata ...

