Apex Legends: rivelato l'evento Warlord di Marzo?

Tutti i giocatori di Apex Legends sono in attesa dell'evento Warlord di Marzo, il successivo dell'altro evento a tempo Apex Locked and Loaded che terminerà ufficialmente il 25 Febbraio l'evento di Apex Legends Warlord previsto per Marzo, sembra dunque contenere tantissime altri skin con il quale arricchire il nostro parco personaggi, cimeli e tantissimi altri oggetti, ma andiamo avanti con un po' di calma.

Apex Legends: cosa prevede l'evento Warlord di Marzo

Scoperto dai miner del gioco, ricordiamo che gli altri giocatori di Apex Legends sono attualmente impegnati ...

Bisogna fare molta attenzione oggi 12 febbraio ai problemi Apex Legends , segnalati in merito ad alcuni disservizi che più in generale stanno colpendo i server Steam . Una questione ovviamente delicata per tanti utenti che sono soliti dedicare diverse ore a ...

ROG Strix SCAR 17 - Recensione

La possibilità di overclockare automaticamente le due componenti più importanti del sistema sicuramente ingolosirà gli smanettoni, ma i 140 fps prodotti da Apex Legends, i 50 di Ashes of the ...

Tutti i giocatori di Apex Legends sono in attesa dell'evento Warlord di marzo, il successivo di Locked and Loaded.

Apex Legends in versione mobile: report cita il coinvolgimento di Tencent

Con una crescente presenza sul mercato videoludico internazionale, Tencent potrebbe essere coinvolta nello sviluppo del titolo.

