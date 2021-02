Volkswagen ID.3 - A listino la versione entry-level City (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Volkswagen ha reso disponibile in Italia la ID.3 nell'allestimento City, con batteria da 45 kWh. La nuova versione è offerta con un prezzo di listino a partire da 34.800 euro, al quale è possibile applicare fino a 10.000 euro di incentivi statali. La vettura rappresenta così l'accesso alla gamma della compatta elettrica e affianca le varianti Life, Business e Tech con accumulatori da 58 kWh e la Tour con batteria da 77kWh. Fino a 350 km di autonomia. L'auto è basata sul powertrain Pure Performance, caratterizzato da un motore elettrico da 150 CV. Secondo la Casa, questa versione entry-level della ID.3 è in grado di percorrere fino a 350 km e di accelerare da 0 a 100 km/h in nove secondi. La vettura, inoltre, è equipaggiata con un caricatore di bordo che supporta la ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 12 febbraio 2021) Laha reso disponibile in Italia la ID.3 nell'allestimento, con batteria da 45 kWh. La nuovaè offerta con un prezzo dia partire da 34.800 euro, al quale è possibile applicare fino a 10.000 euro di incentivi statali. La vettura rappresenta così l'accesso alla gamma della compatta elettrica e affianca le varianti Life, Business e Tech con accumulatori da 58 kWh e la Tour con batteria da 77kWh. Fino a 350 km di autonomia. L'auto è basata sul powertrain Pure Performance, caratterizzato da un motore elettrico da 150 CV. Secondo la Casa, questadella ID.3 è in grado di percorrere fino a 350 km e di accelerare da 0 a 100 km/h in nove secondi. La vettura, inoltre, è equipaggiata con un caricatore di bordo che supporta la ...

