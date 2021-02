Vesper | il videogioco tutto italiano che ci farà viaggiare nel tempo

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Viola, arancione, rosso, giallo.è unche cattura subito l'attenzione. I suoi colori sono vividi, onirici, fanno da ipnotica scenografia, in contrasto con il nero dei profili in movimento.Teaser Trailer Luci e ombre Il potere di Seven, il piccolo androide protagonista del gioco, è quello della luce. All'inizio si trova sperduto in un mondo che sembra abbandonato ma non lo è, ed è abitato da creature molto pericolose. Il percorso del gameplay racconta di un'evoluzione, perché nei primi momenti dici troveremo ad affrontare i nemici senza poteri e senza abilità e dovremo riuscire a sopravvivere. Ma poi entreremo in possesso di un'arma speciale, la Drive Gun, che può assorbire la luce, controllare le menti e ribaltare la situazione. Questo non significa che smetteremo di essere prede. ...