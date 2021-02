Vaccino Covid, “dare Astrazeneca anche a over 55" (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Adnkronos) - Vaccino Astrazeneca anche per gli over 55. Interpellati dall'Adnkronos Salute, si sono pronunciati a favore dell'allargamento delle fasce d'età undici esperti del tavolo di lavoro specifico sui vaccini di Italian Renaissance Group che riunisce oltre mille esperti fra cui virologi, epidemiologi, farmacologi, oltre a giuristi ed economisti. "Bisogna rivalutare l'utilizzo del Vaccino Astrazeneca estendo il suo utilizzo anche in Italia a soggetti di età superiore a 55 anni" dice il farmacologo Carlo Centemeri, dell'università Statale di Milano e fondatore del gruppo all'Adnkronos Salute. "L'Agenzia europea dei medicinali (Ema) si era già espressa favorevolmente all'utilizzo a soggetti fragili senza limiti di età e ora giunge notizia che gli esperti dell'Oms ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Adnkronos) -per gli55. Interpellati dall'Adnkronos Salute, si sono pronunciati a favore dell'allargamento delle fasce d'età undici esperti del tavolo di lavoro specifico sui vaccini di Italian Renaissance Group che riunisce oltre mille esperti fra cui virologi, epidemiologi, farmacologi, oltre a giuristi ed economisti. "Bisogna rivalutare l'utilizzo delestendo il suo utilizzoin Italia a soggetti di età superiore a 55 anni" dice il farmacologo Carlo Centemeri, dell'università Statale di Milano e fondatore del gruppo all'Adnkronos Salute. "L'Agenzia europea dei medicinali (Ema) si era già espressa favorevolmente all'utilizzo a soggetti fragili senza limiti di età e ora giunge notizia che gli esperti dell'Oms ...

