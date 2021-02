“Tu! Fuori immediatamente da qui!”: il ragazzo cacciato dalla stazione a Portichetto di Luisago perché nero (Di venerdì 12 febbraio 2021) Succede a Portichetto di Luisago: la storia la racconta Fabiana Del Giudice su Facebook. Il suo fidanzato, e lei ne è stata testimone diretta, è stato cacciato dalla stazione. Senza motivo apparente. L’unico “fattore” che rende Georges differente da chiunque altro agli occhi di chi lo ha mandato via è il colore della sua pelle. Nera. Scrive Fabiana che Georges doveva prendere il treno per motivi urgenti, delicati e personali, diretto a Milano. Lui vive in Italia da 13 anni, ha una cultura superiore, e di molto, alla media dei cittadini del nostro paese. Sta infatti per conseguire la seconda laurea, in Medicina. Nel suo zaino un libro di pediatria e uno di cardiologia, non esattamente letture alla portata di tutti. Eppure, senza una motivazione, la sua fidanzata, con cui sta parlando al telefono per ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Succede adi: la storia la racconta Fabiana Del Giudice su Facebook. Il suo fidanzato, e lei ne è stata testimone diretta, è stato. Senza motivo apparente. L’unico “fattore” che rende Georges differente da chiunque altro agli occhi di chi lo ha mandato via è il colore della sua pelle. Nera. Scrive Fabiana che Georges doveva prendere il treno per motivi urgenti, delicati e personali, diretto a Milano. Lui vive in Italia da 13 anni, ha una cultura superiore, e di molto, alla media dei cittadini del nostro paese. Sta infatti per conseguire la seconda laurea, in Medicina. Nel suo zaino un libro di pediatria e uno di cardiologia, non esattamente letture alla portata di tutti. Eppure, senza una motivazione, la sua fidanzata, con cui sta parlando al telefono per ...

