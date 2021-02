Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ancora contro Maria Teresa Ruta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lo sfogo di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando Nottata turbolenta in stanza blu al GF Vip. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ultimamente non riescono a capire alcuni atteggiamenti di Maria Teresa e per tale ragione si sono sfogati e confrontati tra loro, dando contro alla Ruta. Il tutto va avanti da qualche settimana, ma ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lo sfogo diNottata turbolenta in stanza blu al GF Vip.ultimamente non riescono a capire alcuni atteggiamenti die per tale ragione si sono sfogati e confrontati tra loro, dandoalla. Il tutto va avanti da qualche settimana, ma ha L'articolo proviene da Novella 2000.

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - Ele75480142 : RT @anailime01: Ho amato questa puntata perché si è parlato di Tommaso a 360°. Si è parlato di Tommaso Zorzi, grande showman ed intrattenit… - massimoincipit : Un video per Tommaso Zorzi - setsahc : beato tommaso zorzi che è morto due volte e risorto una. - 297Stella : RT @distintamente_: Tommaso è deceduto per colpa di Stefania Orlando. Non avrei mai pensato di dirlo ma è palese ormai ?? can't wait che fin… -