Tokyo 2020 | Mori si scusa dopo le dimisisoni | “Commenti poco opportuni”

Leggi su inews24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L’ex presidente del Comitato Olimpico giapponese per, Yoshiro, sile dimissioni per i. Svolta clamorosa per, infatti le Olimpiadi più in dubbio di sempre vedono adesso anche le dimissioni di Yoshiro, presidente del Comitato Olimpico Giapponese. Infatti lo stessoha confermato la decisione L'articolo proviene da Inews.it.