Stop agli spostamenti tra Regioni fino al 25 febbraio

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge Covid. Lo si apprende da alcune fonti governative. Il decreto in questione prevederebbe una proroga sul blocco deglitra, anche se gialle: inzialmente previstoal 15, questo è stato ulteriormente prolungato al 25. “Dal 16 al 25- si legge nella bozza - sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverseo province autonome, salvi glimotivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”. Vero è che la data è ancora oggetto di discussione e non si escludono modifiche ...

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge Covid. Lo si apprende da alcune fonti governative. Il decreto in questione prevederebbe una proroga sul blocco degli spostamenti tra Regioni, ...Via libera in Consiglio dei ministri al decreto legge Covid, che proroga il blocco degli spostamenti tra le Regioni, anche quelle gialle, dal 15 al 25 febbraio. Lo si apprende da fonti di governo a ...Coronavirus in Irpinia: 27 positivi, di cui 5 a Serino. Negli ospedali 2 morti in 24 ore. In Campania ieri: 1.694 casi e 12 decessi. Le tabelle ...UDINE. Il divieto di spostamento tra regioni (anche gialle) non scadrà il 15 febbraio, ma sarà prorogato oggi stesso: una delle ipotesi è che possa restare in vigore fino al 5 marzo, data di scadenza ...