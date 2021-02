SPEZIA-MILAN: i dubbi di formazione per Pioli / News (Di venerdì 12 febbraio 2021) In vista di SPEZIA-MILAN, 22^ giornata di Serie A, Pioli avrà grande abbondanza. Ci sono dunque dubbi di formazione da sciogliere. Eccoli nella video News Pianeta MILAN. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 febbraio 2021) In vista di, 22^ giornata di Serie A,avrà grande abbondanza. Ci sono dunquedida sciogliere. Eccoli nella videoPianeta

DiMarzio : #Milan, #Pioli: 'La parola scudetto non la sentirete fino a maggio' - landon_milan : RT @acmilan: ?? Heading to our first-ever Serie A match at La Spezia ?? Destinazione La Spezia: per la prima volta in #SerieATIM #SpeziaMi… - UgoBaroni : RT @SkySport: Spezia-Milan, Italiano: 'Con Volpi fatto cose straordinarie, ora inizia una nuova era' - sportli26181512 : Verso Spezia-Milan, Italiano: “I risultati arrivano tramite il gioco”: Vincenzo Italiano è uno degli uomini del mom… - calciodangolo_ : ?? #SpeziaMilan, i convocati di #Italiano: niente da fare per #Nzola. Out anche #Terzi e #Farias, rientrano dalla sq… -