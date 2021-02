Sgomberi | in arrivo nuovo protocollo Prefettura-Comune-Regione

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma – Glidelle occupazioni abitative a Roma saranno regolamentati da untra, Campidoglio eLazio. Al momento esiste una bozza, che l’agenzia Dire ha visionato ed e’ oggetto di interlocuzione tra le parti nel tavolo istituzionale messo in piedi da tempo, intitolata ‘Modalita’ operative per la liberazione degli immobili arbitrariamente occupati’. Il documento prende spunto dalle “dimensioni rilevanti” del “fenomeno delle occupazioni arbitrarie di edifici pubblici e privati” che a Roma, “al netto delle singole unita’ abitative o commerciali di proprieta’ Erp o di altri enti pubblici – notoriamente caratterizzate da intrusioni abusive e/o subaffitti non autorizzati”, conta “ben 81 stabili occupati (58 con destinazione abitativa e 23 destinati a centri sociali o studentati)”. Per la ...