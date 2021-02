Serie A, il programma di venerdì 12 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Serie A, il programma e i risultati di venerdì 12 febbraio. Bologna-Benevento apre la ventiduesima giornata. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di venerdì 12 febbraio. Ventiduesima giornata aperta da Bologna-Benevento. Di seguito il programma di Serie A di venerdì 12 febbraio, sfide valide per la ventiduesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Bologna-Benevento (ore 20.45) Serie A Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 febbraio 2021)A, ile i risultati di12. Bologna-Benevento apre la ventiduesima giornata. ROMA –A, ile i risultati di12. Ventiduesima giornata aperta da Bologna-Benevento. Di seguito ildiA di12, sfide valide per la ventiduesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Bologna-Benevento (ore 20.45)

sportli26181512 : MN - Milan, nel pomeriggio la partenza per La Spezia: il programma dei rossoneri: In vista del match di domani sera… - Francesco_92_PT : Nelle settimane successive si tengono le stesse ripetizioni ma si aumenta di una serie, fino ad arrivare a fare 5-6… - Unpodiqya : @LaVeritaWeb faranno come hanno fatto in questi anni, del loro programma hanno fatto solo le cretinate le serie le… - SalentoSport : #SERIEB – Monza-Pisa apre un turno “frantumato”. #Lecce, a Cremona non vinci da oltre vent’anni: il programma della… - sportli26181512 : Calendario Serie A, le partite e gli orari della 22^ giornata: La sfida tra Bologna e Benevento di questa sera apri… -