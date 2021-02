Serie A | 1-1 tra Bologna e Benevento

Gazzetta_it : Tre rinnovi big, il riscatto di Tomori e Dalot: #Milan in campo tra presente e futuro - OptaPaolo : 0/6 - Nelle ultime 6 sfide tra #Juventus e #Inter allo Stadium in tutte le competizioni i nerazzurri non hanno segn… - pasqualinipatri : Serie A, parità nell’anticipo tra Bologna e Benevento al Dall’Ara - NadiaAm93073906 : RT @IleanaNoIlenia: Ma se Conte con tutta la stampa e la televisione contro ha comunque più del 60% di popolarità tra gli italiani, quanta… - Simo07827689 : RT @IleanaNoIlenia: Ma se Conte con tutta la stampa e la televisione contro ha comunque più del 60% di popolarità tra gli italiani, quanta… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tra

...sul terreno di gioco inB, circa venti anni dopo quando i reggini, pur soffrendo, si aggiudicarono l'intera posta in palio grazie ad un goal di Erjon Bogdani. Trentasei i precedentile due ...... in programma venerdì 12 febbraio 2021 alle ore 20.45 , sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato diA . Sfida a centro classificadue squadre che rischiano ...Le due squadre proseguono a braccetto in classifica e salgono in undicesima posizione: errore clamoroso di Skorupski in occasione del pareggio dei cam ...E' terminata da pochi istanti il match tra Benevento e Bologna (1-1). La squadra di Mihajlovic, dopo essere andata in vantaggio al 1' con il gol di Sansone, viene raggiunta al 60' dal ...