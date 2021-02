Ricerca sul microbioma, 800 mila € per il progetto della Federico II: in arrivo ricercatori da tutto il mondo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Oltre 800 mila euro per il progetto di mobilità internazionale Crescendo. L’Azione Cofund Marie Sklodowska-Curie finanzia l’idea presentata dalla Federico II attraverso la Task Force di Ateneo per gli studi sul microbioma, diretta dal professore Danilo Ercolini. Crescendo sovvenzionerà borse di studio per Ricercatori internazionali da coinvolgere in formazione e Ricerca nel campo del microbioma. Giovani residenti al di fuori dell’Italia saranno selezionati per svolgere un programma di Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il filo conduttore del processo di formazione e Ricerca sarà il microbioma, ma la tematica sarà affrontata sviluppando progetti di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 febbraio 2021) Oltre 800euro per ildi mobilità internazionale Crescendo. L’Azione Cofund Marie Sklodowska-Curie finanzia l’idea presentata dallaII attraverso la Task Force di Ateneo per gli studi sul, diretta dal professore Danilo Ercolini. Crescendo sovvenzionerà borse di studio pertori internazionali da coinvolgere in formazione enel campo del. Giovani residenti al di fuori dell’Italia saranno selezionati per svolgere un programma di Dottorato dipresso l’Università degli Studi di NapoliII. Il filo conduttore del processo di formazione esarà il, ma la tematica sarà affrontata sviluppando progetti di ...

